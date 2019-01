A nap poénja: esportos babérokra törne a Power Rangers: Battle for the Grid

Direkt nem röhögtük körbe a bejelentéskor az nWay által leleplezett Power Rangers: Battle For the Grid című verekedős játékot, mert a fejlesztők is elismerték, hogy a budget kategóriába szánják a terméket.

Úgy tűnik azonban, hogy ennek ellenére sincsenek tisztában a korlátaikkal, Jesse Cherry, a csapat produkciós menedzsere ugyanis egy interjúban nemrégiben arról beszélt, hogy a Power Rangers: Battle For the Grid -ben esportos potenciál lakozik, ami a nap poénja, hiszen csak a vak nem látta, hogyA menedzser egyébiránt a mobilos Power Rangers verekedős játékra alapozva jelentette ki ezt a badarságot, lévén az mobilos körökben valóban elindult ebbe az irányba, de PC-n és konzolokon azért enyhén szólva más a színvonal.Jesse beszélt még továbbá arról is, hogy a megjelenés után a Power Rangers: Battle For the Grid igény esetén több Season Pass-t is kaphat majd a fejlesztőktől, ezáltal folyamatosan új tartalmakkal, főként karakterekkel szeretnék bővíteni a terméket.