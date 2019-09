A nagy játékstúdiók felveszik a harcot a klímaváltozással

A Microsoft, a Sony, a Google és a Ubisoft egyaránt csatlakozott a Playing for the Planet kezdeményezéshez, aminek a célja nem más, mint hogy a videojáték-ipar is elősegítse a klímaváltozás elleni küzdelmet.

A Sony például energiatakarékos leállítási móddal vértezi fel a PS5-öt, a Microsoft karbonsemleges Xbox konzolokkal kívánja elérni az eredményeket, a Google egy komplett útmutatót kínál a partnerei számára, hogy mégis hogyan tudnak környezetbarátabb módon játékokat előállítani.Nem ezek az első lépések ennek érdekében, hiszen a Football Manager 2020 kapcsán már hasonló koncepcióval álltak elő nemrégiben a fejlesztők, így habár a klímaváltozás elleni harc kilátástalannak is tűnik,, és hátha ezek hozzásegítenek, hogy idővel megakadályozzák a potenciális katasztrófát. Összesen 21 cég csatlakozott eddig a kezdeményezéshez.