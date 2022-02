A Nacon mintegy 60 millió dollárért felvásárolta a Daedalic Entertainment csapatát

Újabb kiváló fejlesztőcsapatra tette rá a kezét a folyamatos növekedést produkáló francia Nacon kiadója, lévén kiderült, hogy a cég mintegy 60 millió dollárért felvásárolta a Daedalic Entertainment csapatát.

Aki esetleg nem tudná, a német stúdió a mai kalandjátékos színtér egyik alfája és ómegája, hiszen, de például a nagyszerűen sikerült Katedrális alapján is ők készítettek egy kiválóan sikerült kalandjátékos adaptációt.A felvásárlás a napokban hivatalosan is lezajlott, és nem ismeretlen talajra lépett ezzel a független német csapat, hiszen a Gollum kapcsán már dolgoztak együtt a Nacon kiadójával, így megbizonyosodhattak arról, hogy a kreatív folyamatokba nem szólnak bele, őket csak az érdekli a jövőben is, hogy a Daedalic Entertainment a tőlük megszokott magas minőségű játékokat hozza.