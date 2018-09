A munkaügyi törvények megsértése miatt perlik a Telltale Games-t a kirúgott dolgozók

Várható volt, hogy nem lesz egyszerű menet a Telltale Games bezárása, a nagyszerű kalandjátékairól ismert stúdió ugyanis úgy próbált meg pontot tenni történetének végére, hogy az egyrészről etikátlan, másrészről pedig törvénytelen is volt egyben.

Történt ugyanis, hogy Vernie Roberts - egyike a közel 300 (!) egyszerre elküldött Telltale Games fejlesztőnek - a kaliforniai munkaügyi törvények megsértése miatt most pert akasztott volt munkaadója nyakába, amiértEz ugyanis törvénytelen volt, mert a WARN néven ismert törvény kimondja, hogy a munkáltatónak legalább 60 nappal előre szólnia kell a dolgozóknak a cég anyagi helyzetről és a kirúgásról, azonban a Telltale Games ezt nem tette meg, így most még ezért is fájhat majd a fejük a jövőben, hiszen csinos kártérítéseket fizethetnek az alkalmazottaknak.