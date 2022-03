A múltba repülünk a MotoGP 22 új játékmódjával

A fejlesztő Milestone és a kiadó Koch Media egy új játékmódot jelentett be a MotoGP 22-hez - a NINE Season 2009 eredeti, doku-stílusú játékmenetet vezet be, visszavezetve minket - ahogy a cím is sugallja - a 2009-es szezonba.

További részletekért nézd meg a teljes leleplező trailert lentebb. A MotoGP 22 2022. április 21-én jelenik meg minden platformra, így a Nintendo Switch-re is. Ebben az újdonságban a 2009-es szezon összes versenyzője, motorja és pályája, valamint több mint 1 órányi valódi felvétel lesz, tele történetekkel, anekdotákkal és interjúkkal a versenyek főszereplőivel.39 kihívás is bekerül, amelyek pontosan visszaadják a szezon legmeghatározóbb pillanatait. Minden kihívást konkrét elérendő célok jellemeznek, mint például a pozíció megvédését a riválisok támadásaival szemben, egy adott pozíció elérését a verseny vége előtt, vagy egy nagyon agresszív versenyzővel való fej-fej melletti párbajt.

Nézd nagyban ezt a videót!