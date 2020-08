A mostani és a következő generációra is megjelenik a The Lord of the Rings - Gollum

A Daedalic Entertainment hivatalos keretek között is megerősítette, hogy egészen biztosan találkozni fogunk a The Lord of the Rings - Gollum mal a mostani és a következő generáción is, ahogyan az kiderült a gamescomos nyilatkozatukból.

Kései 2021-es megjelenésre készül a fejlesztőcsapat, az iménti infók tükrében pedig PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re, Xbox Series X-re, sőt még Nintendo Switch-re is várhatjuk a Gollamra fókuszáló, narratívaközpontú szoftvert.Ezzel egyetemben a fejlesztők kicsit beszéltek a játékról is, de az igazi hír mégiscsak az, hogy az eddigi infókkal ellentétben nemcsak a következő generációra, de még a mostanira is meg fog jelenni az alkotás. Nem kell tehát generációt váltani, ha játszani akarunk az új Gyűrűk ura programmal...

Nézd nagyban ezt a videót!