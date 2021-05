A Mortal Kombat sztárja bízik benne, hogy elkészítik majd a Sub-Zero előzményfilmet

A Mortal Kombat-film nem is olyan régen debütált az HBO Max kínálatában (miáltal a magyar közönség egyelőre kimarad a buliból), és bár kapott hideget-meleget az alkotás, egy dologban konszenzus van a nézők között: Sub-Zero castingja telitalálat volt.

Joe Taslimot szinte mindenki egy csapásra megszerette a fagyos figura bőrében, és most azt is elmondta a színész a The Hollywood Reporternek, miszerint bízik benne, hogy realizálni tudnak majd egy Sub-Zero előzményfilmet,, mely szerint lemészárolja Hanzo Hasashi, azaz a későbbi Scorpion családját.Aki nem tudná, Bi-Han úgy került a Lin Kuei klánhoz, hogy még gyerekként elrabolták, a szüleit pedig megölték, ahogyan azt a játékokból is tudjuk, így egészen biztosan egy izgalmas sztori kerekedne ki belőle filmvásznon is.