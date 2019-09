A Mortal Kombat 11 Terminátora sokkal jobban hasonlít Schwarzeneggerre, mint a Genisys-ben látott

Meglepő, de valóban helytálló dologra lettek figyelmesek a rajongók a Mortal Kombat 11 -hez nemsokára vendégkarakterként csatlakozó Terminátor kapcsán, aki a játékban sokkal jobban hasonlít a valódi Schwarzeneggerre, mint a filmvásznon.





Ezt pedig egy képpel is alátámasztották a rajongók, ezáltal az alábbiakban is látható, hogy míg az egyik fotón Arnoldnak a Terminator: Genisys-ben felbukkanó fizimiskáját láthatjuk, addig a másikon a Mortal Kombat 11 -es karakterábrázolását, ésMég ha nem is sok, de a rajongók szerint éppen annyi, hogy a játékban már sokkal jobban hasonlít saját magára a színész, mint a filmvásznon, ami sajnos elég sokat elárul a franchise jelenlegi megítéléséről és jövőjéről egyaránt.