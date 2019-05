A Mortal Kombat 11 lett a tengerentúlon április legkelendőbb videojátéka

Bár érezhetők a hanyatlás nyomai, összességében nem lett rossz játék a Mortal Kombat 11 , amit nagyszerűen megmutatnak az eladási adatok, a NPD Group összesítése alapján ugyanis a verekedős játék rögtön két rekordot is megdöntött a tengerentúlon.

Az Egyesült Államok területén ugyanis egyrészt, másrészt pedig az egész év tükrében is a második legjobb eladásokat produkáló alkotásává lépett elő.A hírek szerint ebben a kategóriában eddig csak a Kingdom Hearts 3-at nem tudta megelőzni a Netherrealm Studios nagy bunyója. Az április tükrében egyébiránt az öt legjobb eladást felvonultató videojáték az USA területén az MLB 19: The Show, a The Division 2, a Super Smash Bros és a GTA 5 voltak a Mortal Kombat 11 után.