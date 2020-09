A Monster Energy követelése miatt változott meg az Immortals Fenyx Rising címe

Sokáig Gods & Monsters címen ismerhettük a Ubisoft újdonságát, ami a Zelda-franchise útján hivatott járni, míg nem jött egy nap az infó, hogy immáron Immortals Fenyx Rising ként kell majd keresnünk az alkotást.

Most megtudtuk, hogy mi áll a hirtelen címváltoztatás mögött, lévén a VGC hozta le , hogy valójában egy jogi vitába keveredett a Ubisoft és a Monster Energy - igen, az energiaitalokat gyártó vállalat. Mivel a Monsternek van köze a játékiparhoz, így, és bár a Ubisoft májusban elutasította a követeléseket, de mégis megváltoztatták a címet.Azzal indokolták a váltást végül, hogy mivel egyébként is sok változtatáson ment át a fejlesztés, így több értelmét látták annak, ha a címet is cserélik.