Momo ezúttal a Grand Theft Auto Online-ban rémisztget!

Talán mára senkinek nem kell bemutatni Momo-t, az interneten terrorizáló lényt - aki esetleg még nem hallott a jelenségről, az itt olvashat róla bővebben -, aki különféle kihívások útján hajszolja áldozatait öngyilkosságba.

Amióta elterjedt Momo híre, azóta nem kevés rosszindulatú ember kívánja ráhozni a frászt másokra - főleg a fiatalabb korosztályra -, és természetesen a játékok se úszták meg a dolgot,Természetesen ez egy ártatlan poén is lehetne, hiszen mára már a játékosok előszeretettel moddolják szanaszét a játék online szekcióját, viszont tekintve, hogy Momonak nincs túl pozitív híre a médiában, így könnyen megeshet, hogy ebből a kis ártatlan csínyből akár még komolyabb botrány is lehet. A Rockstar Games még nem lépett ez ügyben, de nem lepődnénk meg, ha napokon belül szankcionálnák valamilyen formában a Momo avatart használó játékosokat.Az alábbi videón meg is tekinthetitek a részletezett jelenséget, a 15. perc után mutatkozik meg a horrorlény:

