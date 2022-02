A modderek belső nézetes élményt varázsoltak a The Witcher 3-ból

A megjelenés óta a modderek elég kreatívak voltak a The Witcher 3 világával, különböző módokon próbálták felfrissíteni a régi élményt, és okot adni a közösségnek, hogy újra visszatérjen Geralt kalandjához.

Bár a CD Projekt Red továbbfejlesztett kiadása még nem mutatkozott be rendesen, egy modder úgy döntött, hogy új élményt teremt a The Witcher 3-ból. Ahogy az alábbi trailer bemutatja a crthdr által készített mod varázsát, rájöhetsz, milyen gyönyörűen néz ki a The Witcher 3 világa belső nézetes játékként.Sajnos, mivel az animációk eredetileg egy külső nézetes címhez készültek, ami miatt Geralt harci mozdulatai kissé irreálisak. Ettől függetlenül érdemes kipróbálni ezt a modot, hiszen a CDPR remekműve úgy néz ki, mint egy új játék, csak a nézetváltással.

Nézd nagyban ezt a videót!