A minijátékokat prezentálja a legújabb Yakuza: Like a Dragon előzetes

A Yakuza-játékok jellegzetessége, hogy rengeteg jópofa minijáték van bennük, elég csak például a szénné mémelt karaokéra gondolni, ugyanakkor ezen a téren a legújabb etap sem szűkölködik, ahogyan az kiderül a legújabb előzetesből.

A friss kedvcsináló ugyanis echte a Yakuza: Like a Dragon minijáték-felhozatalára helyezte a fókuszt, így tulajdonképpen mindent szemügyre vehetünk, amivel majd elüthetjük az időt két nagyobb küldetés között. A paletta határozottan sokszínű, és persze a karaoke sem marad ki,- avagy ahogyan a legtöbben ismerik, a "Dame da ne" muzsika.Sőt, még angolra is lefordították ezt a számot, úgyhogy akár angol szinkron mellett is érdemes lehet majd rápróbálni az alkotásra. Nézzétek csak:

