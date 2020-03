A Minecraft Festival is törlésre került a koronavírus miatt

Már a játékvilágra is egyre nagyobb hatást gyakorol a koronavírus, és bár szerencsére a többség még mindig fittyet hány a mesterségesen gerjesztett pánikra, azonban így is egyre többen adják be a derekukat, így most például a Mojang is berezelt.

Mégpedig a Minecraft Festival miatt, mely négy év után idén először került volna megrendezésre Flordiában, azonban dacára annak, hogy- amire a koronavírust várhatóan már mindenki el is felejti -, a szervezők mégis úgy határoztak, hogy nem kockáztatnak, és már most törlik az egészet. Minecraft Festival így csak valamikor a jövő esztendőben kerül megrendezésre, tehát a GDC 2020 és a különféle esportos események után most ez az őszi fesztivál is ment a levesbe, ami totálisan nonszensznek tekinthető több hónap távlatából.