A Mikulás hozza majd a Hello Neighbor 2-t

Alaposan eltolták a Hello Neighbor folytatását a tinyBuild fejlesztői, lévén a szomszédbosszantó alkotásnak már régen meg kellett volna jelennie, azonban az utolsó pillanatban ismeretlen időpontra halasztották a premiert.

Most pedig már azt is tudjuk, hogy konkrétan mennyit kell várni rá, hiszen a készítők bejelentették, hogy a jelenlegi tervek alapján, tehát a Mikulás hozza majd a játékot PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is.A játék várhatóan két kiadásban is elérhető lesz, a Standard esetében csak annyi extrát kapunk, hogy idő előtt kipróbálhatjuk a bétát, míg a Deluxe kapcsán a béta mellett három DLC-re csaphatunk le, sőt már öt nappal a megjelenés előtt belecsaphatunk a szomszéd idegesítésébe.