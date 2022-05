A Microsoftnál is készülhetett volna Pókember-játék, de ők visszautasították

A tavaly megjelent The Ultimate History of Video games, Volume 2: Nintendo, Sony, Microsoft, and the Billion-Dollar Battle to Shape Modern Gaming című könyv, mely amellett, hogy a címe eléggé vad, érdekes részletet tartalmazott a Marvel játéktörténetéről is.

A ResetEra felhasználó, Nightengale által elkapott könyvből kiderül, hogy a Microsoft visszautasította a Marvellel kötött szerződést, hogy videojátékokat készítsen az Xboxra. A könyvben idézetek olvashatók az Insomniac Games vezérigazgatójától, Ted Price-tól és a Marvel Games ügyvezető alelnökétől és vezetőjétől, Jay Ongtól.Ong szerint a Marvel már 2014-ben megkereste a Sony-t és a Microsoftot is, hogy a cégekkel együttműködve minőségi játékokat fejlesszenek a Marvel IP-jén alapuló játékokból. A Microsoft stratégiája az volt, hogy a saját IP-jükre koncentrálnak.A Sony viszont felajánlotta, hogy készítenének egy AAA PlayStation-exkluzív Pókember-játékot, amely végül az Insomniac Games által fejlesztett Marvel's Spider-Man néven kerülne a PS4-re.