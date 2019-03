A Microsoft visszább vett a lendületből az áprilisi Games With Golddal

Egészen izmos Games With Gold hónapot hagyunk hátra, ahogyan szépen lassan battyogunk kifele a márciusból, most pedig megtudtuk, hogy milyen játékokkal készülnek áprilisra - a felhozatal meglehetősen vegyesre sikeredett.

Xbox One fronton április 1-30. között acímű RPG-alkotásra csaphatunk le ingyen és bérmentve, míg a hónap felétől azvár ránk.Bár nem mai csirke, a mai napig az egyik legjobb Star Wars-játék titulusával büszkélkedhet az eredeti, és szerencsére most mindenki megtapasztalhatja ismét, hogy miért is volt ez anno és a mai napig olyan zseniális szoftver. A hónap második felében alesz letölthető, természetesen mindkettőt lehet Xbox One-on is játszani.

