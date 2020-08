Nem is olyan régen felmerült, hogy a Microsoft totál ingyen és bérmentve játszhatóvá teszi a Halo Infinite többjátékos módját, és nagyjából ezzel egy időben került be a köztudatba a pletyka, hogy az Xbox Series X-en már totál ingyenes lesz a Gold.

A Microsoft most megerősítette a Windows Centralnak egy szörnyen hivatalos szövegkörnyezetben megfogalmazott nyilatkozatban, hogy nem szándékoznak egyelőre kivezetni az Xbox Live Goldot. Hogy ez azt jelenti, hogy nem is fogják? Természetesen nincs rá garancia, főleg hogy korábban eltávolították az egy éves előfizetési modellt Goldból.Az viszont, mindössze csak oda kell figyelnünk, hogy mit újítanak be a következő generációban.