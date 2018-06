A Microsoft oda fog figyelni a játékosok véleményére

A Microsoft igyekszik a lehető legtöbbet kihozni a jelenlegi konzolgenerációból, és bár az Xbox One-t már nem fogják tudni magasba emelni, a jövőben minden adott számukra, hogy ismét szignifikáns legyen a cég a konzol piacon.

A napokban Phil Spencer már nyilatkozott a következő generációs Xbox konzolról, most a Microsoft egyik alelnöke, Mike Ybarra hintette el, hogy, és igyekeznek a lehető legjobb úton haladni.Tekintve, hogy a felhasználok hosszú kérlelése után bevásárolt négy first-party stúdiót, és még alapítottak is egyet, mindenféleképp bizakodásra ad okot arra, hogy a Microsoft tényleg szeretné a jövőben megtölteni exkluzívokkal a következő generációt, és valljuk be, szükségük is van rá a Sony erős felhozatalával szemben.