A Microsoft külön eseményt tart a nyáron a Bethesdás híreknek

Nagy dolgokra készülnek a redmondi zöldek a Bethesdával kapcsolatban, lévén Aaron Greenberg, az Xbox marketing osztályának fejese elhintette, hogy nyáron várhatunk egy eseményt, ahol a felvásárlással kapcsolatban lesznek bejelentéseik.

Nem konkretizálták, hogy a nyár melyik szegmensében várhatunk erre az eventre, illetve az sem tiszta, hogy egészen pontosan miféle bejelentésekre számíthatunk, viszont várhatóan néhány exkluzivitás bejelentését fogják megejteni, valamint vélhetően a Game Pass-be is meghirdetnek néhány újdonságot.Emellett nem lepődnénk meg, ha néhány olyan Bethesda alkotásról is többet hallanánk, amik már régóta hallgatagságban vannak, például az új The Elder Scrolls-ról, vagy netán a Starfieldről, ami szintúgy eltűnt a színről egy jó ideje.

