A Microsoft idén is nagyszabású E3 konferenciát ígér

Kicsit a komplett játékosközösség megilletődött, amikor a kiváló exkluzív címeiről elhíresült Sony visszatáncolt az idei E3 rendezvényüktől, viszont aggodalomra semmi ok, Microsofték igyekeznek betölteni az űrt.

Larry Hryb, ismertebb nevén Major Nelson, azaz a Microsoft egyik első embere az Xbox-divízió vezetőjével, Phil Spencerrel készített egy interjút , ahol szóba került az említett rendezvény, Nelson pedig elmondja, hogy miután beérkeztek novemberben a hírek a Sony visszakozásáról, elkezdtek azon morfondírozni a cégen belül, hogy vajon akkor érdemes lenne-e nekik kicsiben gondolkozni, ezáltal nem kevés pénzt megspórolva. Spencer viszont megerősítette, hogy szinte azonnal elhatározták, hogyHa tippelnünk kéne, azt mondanánk, hogy itt inkább a konferecia show-műsor részére gondolnak, amiben vitathatatlan, hogy eddig is nagyon erős volt a redmondi vállalat az E3-akon, így nem nagyon érdemes abban reménykedni, hogy hirtelen előrántják a kalapból az Uncharted- és The Last of Us gyilkos exkluzívaikat.