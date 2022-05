A Microsoft felvásárlása miatt beperelték az Activision Blizzardot

Várható volt, hogy nem minden befektető lesz elégedett azzal, hogy a Microsoft rátette a kezét az Activision Blizzardra, amit olyan súlyos véteknek vélnek sokan, hogy közülük többen is beperelték a céget, amiért hagyta belesodródni őket az akvizícióba.

A legnagyobb visszhangot a New York City Employees' Retirement System beadványa kapta, akik egyfajta magánnyugdíjpénztárként működnek odaát, és azért fektettek az Activision Blizzardba, hogy ezzel tudják megnövelni a szerződéses tagok által hozzájuk befizetett pénz értékét, ami a felvásárlással gyakorlatilag megbukott.A Microsoft felvásárlása óta ugyanis az Activision Blizzard részvényei nem érnek annyit, mint korábban, ezért most pert indítottak a cég ellen azért, hogy láthassák a felvásárláshoz kapcsolódó dokumentumokat, és abból olyan részleteket szedjenek ki, amit utána egy Bobby Kotick elleni perben felhasználhatnak.A nyugdíjpénztár szerint ugyanis, így ránézésre nem csináltak rossz üzletet, valójában azonban az Activision Blizzard több befektetője is nagyon rosszul járt ezzel az egésszel.