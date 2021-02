Ismét kemény fába vágta a fejszéjét a Microids csapata, akik bejelentették, hogy sikerült megszerezniük a Grendizer anime licencét, így a Dynamic Planning közbenjárásával akciójátékot készítenek a legendás anime alapján.

alkotás Go Nagai mangája volt, ami rengeteg kalandot megihletett már a múltban, globálisan megjelenő videojátékot azonban még nem, így hamarosan a PC-s és konzolos tábor is örülhet neki.Végleges címről és tervekről egyelőre még nem hallottunk, de ha az anime tetszett, akkor Fleed herceg és hatalmas harci robotjának kalandjai bizonyára ebben a formában is nagyon hatásos élményt kínálnak majd nekünk.