A Metroid Prime 4 mellett Ridge Racer 8-at kaphat a Nintendo Switch a Bandai Namco-tól

Miután beindult a Nintendo Switch szekere, várható volt, hogy a japánok nem hagyják majd játék nélkül a masinát, ezáltal alig lepődtünk meg azon, hogy a kiotói óriás külsős csapatokat is bevont a buliba - legalábbis a legújabb pletykák szerint.





Történt ugyanis, hogy egy Doctre81 nevű Youtube felhasználó a LinkedIn-en kiszúrta a Bandai Namco Singapore egyik fejlesztőjének önéletrajzi frissítését, amiből kiderült, hogy a csapat berkein belül két projekt is készülődik a Nintendo Switch exkluzivitásában.Ezek közül az első egy bejelentetlen FPS, ami bár nem lett nevesítve, ellenben mindenki szinte teljesen biztos benne, hogy ez a régóta várt Metroid Prime 4 lehet - vagy valamilyen Metroid-játék -, hiszen ennek fejlesztésével korábbi szóbeszédek alapján a Bandai Namco van megbízva, és a Nintendo korábban már fel is vezette egy semmitmondó trailerrel.A másik projekt kapcsán azonban már neve is lett a gyereknek a profil tanúsága szerint ugyanis, ami szintén a Nintendo Switch exkluzivitásában láthatja meg a napvilágot. Ez pedig bizony jó hír a platform tulajdonosainak!