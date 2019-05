A Metro Exodus fejlesztői máris egy új tripla-A játékon dolgoznak

A 4A Games nem ül a babérjain, mert bár nemrég jelent meg a Metro Exodus , máris új játékot fejlesztenek a THQ Nordic-kal közösen, ahogyan az kiderült a kiadó aktuális üzleti jelentéséből.

Ebből a dokumentumból ugyanis kiderül, hogy 2018. január 1-je és 2019. március 31-e között több projektre is leszerződött a THQ Nordic, többek között, hogy a 4A Games-szel közösen is készítenek valami újdonságot, ami természetesen egy tripla-A cím lesz.Egyelőre még semmilyen információ nem látott erről a kérdéses játékról napvilágot, és arra sem látunk túlzottan sok esélyt, hogy az idei E3-on már látni fogunk belőle akár egy teasert is, ám a remény hal meg utoljára. Kíváncsian várjuk, mivel rukkol elő a páros!