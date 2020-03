A Metacritic-en az Ori and the Will of the Wisps a legjobb idei játék

Várható volt, hogy jól fog szerepelni az Ori and the Will of the Wisps a kritikusoknál, ám talán arra senki nem számított, hogy a Metacritic-en a 2020-as esztendő legjobban értékelt címéről beszélhetünk majd.

Persze így márciusban ez annyira még nem nagy eredmény, főleg hogy a nagy megjelenések még váratnak magukra, de azért így is szép eredmény ez., de persze ez idővel még fog változni.Ami tényleg nagy megjelenésnek számít az idei évről, az a Dreams és a Nioh 2, amelyek a mai napig debütáltak, ám még ezeknek sem sikerült beérniük az Ori and the Will of the Wisps -et. Az áprilisi-májusi szezon után nagy valószínűséggel már nem így fog kinézni a helyzet, főleg egy The Last of Us Part 2 után, de ez még a jövő zenéje.