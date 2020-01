A Metacritic felhasználók szerint a The Last of Us lett az évtized játéka

Lezajlott a Metacritic nagy felhasználói szavazása az elmúlt évtized legjobb alkotásairól, aminek az élére nem más került, mint a Naughty Dog és a Sony közös mesterműve, a The Last of Us , viszont a top 10-ben további érdekességek is találhatóak ezen kívül.

Ezüstérmes lett a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, míg a dobogó harmadik fokán a The Witcher 3: Wild Hunt pózol. Ezeket követi aztán a Red Dead Redemption 2 és a Mass Effect 2, majd a Bloodborne és a The Elder Scrolls V: Skyrim.Érdekesség, hogy- előbb mertünk volna fogadni rá, hogy a harmadik rész beelőzi. Ti hiányoltok valamit az alábbi listáról, vagy teljesnek érzitek?1. The Last of Us (PS3/PS4)2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)3. The Witcher 3: Wild Hunt (PS4/Xbox One/PC/Switch)4. Red Dead Redemption 2 (PS4/Xbox One/PC)5. Mass Effect 2 (PS3/Xbox 360/PC)6. Bloodborne (PS4)7. The Elder Scrolls V: Skyrim (PS3/Xbox 360/PC/PS4/Xbox One/Switch)8. God of War (PS4)9. Grand Theft Auto V (PS3/Xbox 360/PC/PS4/Xbox One)10. Dark Souls (PS3/Xbox 360/PC/PS4/Xbox One)