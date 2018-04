A Sega és a The Creative Assembly egy újabb videóval kedveskedett az A Total War Saga: Thrones of Britannia rajongóinak, ezáltal közel 10 percen keresztül láthatjuk mozgásban az alkotást, azon belül is a Merciai Királyság sajátosságait.

A felvétel teljes egészében gameplay pillanatokat prezentál számunkra, tehát láthatunk néhány izgalmas kört a kampányból, sőt még némi csatározás is befigyel, ami ugyebár nem maradhat ki egy efféle felvételből.Az A Total War Saga: Thrones of Britannia várhatóan, tehát legkésőbb jövő csütörtökön már nekünk is lehetőségünk nyílik arra, hogy csatamezőre lépjünk.

