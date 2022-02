A melegházasság megjelenítése miatt nem jelenhet meg Oroszországban a következő The Sims 4 kiegészítő

Mint arról már több nappal ezelőtt beszámoltunk nektek, rövidesen egy újabb kiegészítővel gyarapodhat a The Sims 4 , ami My Wedding Stories név alatt a házasság témakörét állítja a középpontba - méghozzá korlátok nélkül.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nemcsak a normál felállású férfi-nő párost boronálhatjuk majd össze a játékban, hanem akár melegházasságot is szervezhetünk, ami az oroszoknál annyira kiverte a biztosítékot, hogyA bővítmény a világ más részein február 17-én érkezik, és fontos megjegyezni, hogy a The Sims 4 kapcsán nem ez az első eset, amikor összetűzésbe kerül az orosz törvényekkel az azonos neműek kapcsolatának nyílt propagálása miatt, így például a játék egészen más korbesorolást is kapott az országban, mint a világ más részein.