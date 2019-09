A Megváltóról szól a legújabb Devil's Hunt trailer

Már csak egyet kell aludni ahhoz, hogy a 1C Entertainment jóvoltából felkerülhessen a boltok polcaira a Devil's Hunt, amiről ennek apropójából most egy friss kedvcsináló érkezett közénk, de ez még messze nem a launch trailer lett a sorban.

Olyannyira nem, hogy a Layopi Games ezzel a felvétellel, lévén a játékban az angyalok és a démonok háborújába csöppenhetünk a Földön, a mostani videón pedig maga a Megváltó kerül a középpontba, aki egyfajta nehézfiúként jellemezhető az alkotás szűrőjén keresztül.Mivel a mozgókép tartogat nekünk némi gameplay felvételt is, megtekintése egyenesen kötelező a különleges külsőnézetes akciójátékok kedvelőinek, ha pedig meg is tetszett a játék, holnap már elérhető lesz PC-re, majd később PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

