A megtestesült futurizmus lett a Raijintek legújabb gamer háza

A Raijintek bemutatta Zofos Evo névre keresztelt legújabb számítógép házát, melyet kifejezetten játékosoknak, illetve a futurizmus kedvelőinek álmodtak meg, lévén a termék úgy fest, mintha egyenesen a jövőből érkezett volna.

Utóbbi különösen igaz abban az esetben, ha nem a hangszigeteléssel ellátott, fém oldallapot kapott változatot választjuk, hanem az edzett üveg panellel büszkélkedő verziót, melyek között a belső tekintetében nem lesz különbség, így az 598x245x617 mm-es, üresen is közel 20 kilós házikóba akár E-ATX méretű deszkát is tehetünk, méghozzá kétkamrás elrendezéssel,Az óriási házba nemcsak hardvereket tehetünk jócskán - legfeljebb 47 centiméteres VGA és 19 centis CPU hűtő megy bele -, hanem hűtést is, radiátorokat és ventilátorokat egyaránt tud fogadni, utóbbiakból fentre, valamint előre és hátra szintén építhetünk bele 12 és 14 centiméteres propellereket.A Raijintek újdonsága természetesen úgy világít, mint a karácsonyfa, ha pedig megtetszett, áprilisban már érkezik is - átszámítva mintegy 55 ezer forintos árkategóriában.