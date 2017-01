Jó és rossz hírekkel egyaránt szolgált nekünk a Team Ninja csapata a Nioh kapcsán, így megtudtuk, hogy bár a megjelenéskor nem lesz PvP mód a játékban, azonban a későbbiekben ezt a problémát orvosolják majd.

A fejlesztők a spanyol Game Reactor csapatának adott interjúban fejtették ki, hogy terveik szerint a premier után, aminek köszönhetően a játékosoknak egymással is lehetőségük nyílik hajba kapniuk a pályákon.Amíg azonban ez az ingyenes frissítés meg nem érkezik, sajnos be kell érnünk a mesterséges intelligencia szeszélyével, ami az előzetes felvételek alapján talán nem is lesz olyan nagy probléma.