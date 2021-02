A megjelenés óta már 450 millió dollárt kaszált a Doom Eternal

Hatalmas sikernek örvend a Doom Eternal , lévén a tavalyi megjelenés óta már 450 millió dollárt zsebelt be az őrült démonhentelős produktum, ahogyan az kiderült egy egykori id Software-es fejlesztő közleményéből.

David Saunders, az id Software korábbi termékmenedzsment-vezetője, aki 2017 és 2020 között töltötte be a szerepet, közzétett egy Linkedin frissítést, amelyből kiderül, hogy a legújabb Doom-játék több mint 450 millió dolláros bevételt gyűjtött be 2020. március 20-i megjelenése óta. Doom Eternal , Saunders szerint, az id Software fő prioritása volt volt, és ez a sorozat iránti elkötelezettség egyértelműen megtérült, mert a játék már több mint 450 millió dolláros bevételt termelt" az első kilenc hónapos értékesítés során. Hatalmas bevételről van szó tehát, de egy Doomtól ezt el is várja az ember.