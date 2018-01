A Ubisoft a mai napon teszi elérhetővé az Assassin's Creed Origins első nagyobbacska kiegészítőjét, mely The Hidden Ones címmel most egy olyan ütős kedvcsinálót kapott, ami sokak számára döntő fontosságú lehet a vásárlában.

Persze az expanzióhoz nemcsak egy jó videót tudott összedobni a Ubisoft, hanem kellemes tartalmat is, ezáltal betöltésével egy teljesen új régióba, Sinai Peninsulába utazhatunk el, aholA The Hidden Ones kiegészítő egyébiránt 10 dolláros árcédulát kapott, de ha korábban befizettünk a szezonbérletre, akkor teljesen szabadon letölthetjük magunknak, miután elérhetővé vált a mai napon.

Nézd nagyban ezt a videót!