A Netherrealm Studios csapata egy friss trailer társaságában figyelmeztetett minket arra ma délután, hogy ezen a kellemes tavaszi napon rajtolt el világszerte az Injustice 2 című verekedős játék minden eddiginél teljesebb kiadása.

Az Injustice 2 : Legendary Edition PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is elérhetővé vált, és az alapjáték mellett a szezonbérlettel érkezett extrákat is tartalmazza, ergoegyütt szerezhetjük be magunknak.Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen friss harcosokat is hozott magával az Injustice 2 : Legendary Edition, vess egy pillantást az alábbi trailerre, mely minden egyes újoncot megmutat nekünk néhány pillanat erejéig.

