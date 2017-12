A Rockstar egy újabb pár másodperces felvételt mutatott be az LA Noire: The VR Case Files-ról annak alkalmából, hogy a tripla-A kategóriás VR-játék megjelent végre HTC Vive-ra.

Mint ismert, az L.A. Noire: The VR Case Files, melyeket teljes egészében úgy dolgoztak fel, hogy az megfeleljen a VR követelményeinek.Az L.A. Noire: The VR Case Files első körben kizárólag HTC Vive-ra jelent meg a Steam, a Viveport és a Warehouse kínálatában, de a jövőben más VR headsetekre is beroboghat majd.