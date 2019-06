A megfizethetőség jegyében jönnek friss termékek az Asus ROG-szériához

Az Asus rendszerint előlép olyan termékekkel, amik a megfizethetőség jegyében készülnek, ilyen a mostani két friss hús is, amik a ROG-széria égisze alatt fognak berobogni.

Egyrészt ejtsünk pár szót az újdonsült asztali gépükről, a-ről, amely akár 3. generációs (más néven Matisse) Ryzen 7 3700X CPU-val, is beszerezhető. Videókártyák tekintetében bőségesen van választási opciónk, merthogy Turbo GeForce RTX 2070-ből vagy a Phoenix termékcsalád által kínált opciókból is csemegézhetünk, akár GeForce RTX2060-as GPU-kkal is van rá mód, hogy beszerezzük a gépet. Továbbá 1 TB-os SSD és 32 GB RAM jellemzi a kompozíciót.Hogy micsoda? Ultrakeskeny méretű, kompakt gaming laptop? Így bizony, az újmindössze 20 mm-es vékonyságával, valamint 2,1 kg-os súlyával veszi fel a versenyt a többiekkel. Belsőségek szempontjából akár GeForce GTX 1660 Ti videókártyával is számolhatunk, illetve AMD Ryzen 7 3750H processzor ketyeg a masina szívében. 120Hz-cel operál a kijelző, illetve említést érdemel még a Turbo mód, amelyben a ROG Boost 1435 MHz-ig húzza 60 W-on a dedikált GPU órajelét. Ezeken felül még fontos adat, hogy 32 GB RAM-ot jegyez a friss Zephyrus-modell.Az imént részletezett Asus újdonságok, csak úgy, mint a TUF Gaming FX505DV , úgy ezek is az idei év harmadik negyedében jönnek, az árszabásról egyelőre nincs információ.