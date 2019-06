A MediEvil remake is magyar felirattal érkezik!

Ha valaki esetleg még a Sony PS4-re érkező exkluzív címeit nem is különösebben szívleli, abban talán mindenki egyetért, hogy imádnivaló, ahogyan minden mostani játékuk magyar felirattal érkezik.

Már egy jó ideje minden PlayStation 4-es cím támogatja piciny hazánk nyelvezetét (a God of War óta), és bizony egy újabb címet jelentettek be, ami beáll a sorba. Az október 25-én debütáló MediEvil újrakeverés ugyanisEgy hónapra rá a Death Stranding is ebben a felfogásban fog a boltok polcaira kerülni, így lesz bőven miért hálálkodni idén, arról meg már nem is beszélve, hogy a Cyberpunk 2077 is támogatni fogja a magyar feliratokat, bár igaz, ezért a CD Projekt Red a felelős.