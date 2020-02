A Mass Effect egykori írója csatlakozott az Archetype Entertainment csapatához

Egyre izgalmasabbnak tűnik az Archetype Entertainment csapata által tervezett sci-fi RPG , lévén bár magáról a projektről semmiféle információnk sincs, még, ellenben olyan emberek dolgoznak rajta, hogy már ezért megérdemli a figyelmet.

Az alkotás ugyanis a Bioware két korábbi veteránjának közbenjárásával formálódik egy ideje, azonban a legfrissebb hírek szerint egy másik talentum,, illetve az alkotás munkálataihoz.Drew kapcsán fontos tudni, hogy egy valódi veterán, aki a Baldur's Gate, a Star Wars: Knights of the Old Republic és a Dragon Age történetéből is kivette a részét annak idején, tehát kifejezetten izgatottak vagyunk, hogy mit tudnak együtt kihozni egy közös projektből.