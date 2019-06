A Marvel's Avengers-szel fogják beindítani a Marvel-játékuniverzumot

A filmes iparban kiválóan sült el a Marvel-moziuniverzum, melynek keretében megannyi szólóalkotást kaptak a hősök, hogy aztán crossoverek formájában összeengedjék őket - hasonló projekt vár a játékiparra is.

Bármilyen nagyszerű játék kapcsán az a kérdés merül fel kapásból, mit tudunk lenyúlni belőle. Ott van például a Spider-Man, amit imádtunk, viszont tekintsünk vissza inkább az elmúlt tíz hónapra. Bárkitől lopunk ötleteket, akik a legjobbaknak számítanak. Folyamatosan monitorozzuk a Marvellel a trendeket, ők pedig nagyon értenek mindenféle őrülethez. Tudják, mi folyik a világban, a filmektől kezdve, a sorozatokon át, a játékokig bezárólag. Segítenek irányt mutatni nekünk, kiemelni a rosszat és a jót egyaránt. Ebben a felfogásban készül a mi saját Avengers-univerzumunk.

A Crystal Dynamics által hegesztett Marvel's Avengers egy saját univerzumot fog beindítani, ami - csak úgy, mint maga a játék -. Az információt Scott Amos, a stúdió fejese dobta be . Az ihletforrásról is szót ejtett Amos, vagy ahogyan ő fogalmaz: "ötletlopásról".Ezek után nem kizárt az a régóta rebesgetett teória, hogy idővel akár az Insomniac Games-féle Spider-Man is tiszteletét teheti a szóban forgó szoftverben, bár ez legfeljebb akkor valósulhat meg, ha sikeresen rajtol a Marvel's Avengers.