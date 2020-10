A Marvel's Avengers volt szeptember legkelendőbb játéka

Hiába produkál masszív mélyrepülést a Marvel's Avengers, a cím és a hype mégis meghozta a kezdeti sikert a címnek, hiszen szeptember legkelendőbb játékáról beszélhetünk a Crystal Dynamics alkotásának képében.

Nyilván ez túl sokat nem jelent, hiszen egy totál új címről beszélünk a piacon, ami a kezdeti lelkesedés után máris kiapadt, viszont ettől függetlenül is szép, hogy be tudta zsebelni az első helyet a játék. Amiatt azért már nem aggódunk, hogy a többi hónap hogy fog kinézni, lévén elnézve a program állapotát, októbertől kezdve szépen lassan le fog csúszni arról a bizonyos dobogóról a cím.1. Marvel's Avengers2. Super Mario 3D All-Stars3. Madden NFL 214. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 25. NBA 2K216. Call of Duty: Modern Warfare7. Crusader Kings 38. Animal Crossing: New Horizons9. Star Wars: Squadrons10. Mario Kart 8: Deluxe