A Marvel's Avengers kampánya csak és kizárólag egyedül lesz végigjátszható

Fontos információ derült ki a Marvel's Avengersről, ami valahogyan nem lett megemlítve a Square Enix E3-as konferenciáján , mégpedig hogy a játék kampány része csak és kizárólag egyedül lesz végigjátszható.

Így bizony, hiába lesz jelen négyfős kooperatív lehetőség az alkotásban, a sztorit szólóban fogjuk tudni csak nyúzni. Hogy akkor a többjátékos mód miként jön a képbe?, viszont ezeket is végigpörgethetjük egyedül.Bár a mellékmissziók is beletartoznak a sztoriba, nem kötelező megcsinálni őket, nem lesz ettől kevesebb az élmény, amit a fővonal ad át, ráadásképp hab a tortán, hogy offline is játszható lesz a Marvel's Avengers. Akik nem szívlelik különösebben a multiplayer mókákat, helyette az egyjátékos kalandok vonzzák, azok vélhetően örülnek ennek a kis adaléknak.