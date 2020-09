A Markarth expanzió zárja le a The Elder Scrolls Online nagy Skyrim eventjét

Az éves hosszúságú Skyrim eseményét készül lezárni a The Elder Scrolls Online, ráadásul egy végső expanzióval, ami nemes egyszerűséggel Markarth néven lesz keresendő a digitális piactereken.

Holnap, azaz szeptember 21-én élesedik a publikus tesztszervereken a kiegészítő, majd pár hónapon belül várható a teljes premier az éles szervereken, természetesen minden platformon. A terv az, hogyAkik ESO Plus tagsággal bírnak, azok hozzáférést kapnak ehhez a kiegészítőhöz, ugyanakkor a játékbeli áruházban külön is meg lehet venni, értelemszerűen pénzért cserébe. A Crown Store-ban fel lehet vneni a prológus küldetést ingyen, amivel meg lehet kezdeni a DLC sztoriját, ezt viszont bárki megteheti, ESO Plus tagságtól függetlenül.

