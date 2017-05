Meglepő bejelentéssel szolgált a Bandai Namco csapata a Get Even címmel pénteken megjelenő horrorjáték kapcsán, a kiadó ugyanis úgy határozott, hogy a manchesteri terrortámadás miatt egy hónappal elhalasztják a premiert.

A kiadó hivatalos közleményében kifejtette, hogy, hiszen a Get Even több olyan jelenetet is tartalmaz, ami kontextusba állítható az eseményekkel, elég csak arra gondolni, hogy a játék egyik központi szereplője egy olyan fiatal lány után (is) nyomoz, akinek a testére bombát erősítettek. Get Even a Bandai Namco bejelentése szerint így nem jelenik meg most pénteken, hanemPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.