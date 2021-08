Pár héttel ezelőtt bemutatkozott a Call of Duty: Vanguard egy elképesztően ütős trailerrel , mely egy csapásra elhozta a második világháborús hangulatot, és mint az most kiderült, a Digic Pictures hozta tető alá a videót.

Magyar kéz nyugszik tehát a traileren, tekintve hogy a Digic Pictures hazánkban leledzik, és rengeteg egyéb projektet készítettek már videojátékos berkekben. Eddig nem kommunikálták sehol, hogy tőlük származna a friss Call of Duty játék trailere, ugyanakkor most a Facebook fiókjukról ezt is megtudhattuk. Call of Duty: Vanguard megjelenését 2021. november 5-ére várhatjuk PC, PS4, Xbox One, PS5, valamint Xbox Series S / X célplatformokra, ha minden a tervek szerint alakul.