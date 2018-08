A lövöldözés miatt elhalasztja az EA a Madden NFL 19 bajnokság elődöntőit

Az EA Games egy hivatalos közleményben reagált a hétvégén Jacksonville-ben történt szörnyű esetre, aminek részeként a Madden Classic bajnokság egyik selejtezőjén egy férfi váratlanul fegyvert rántott, majd lövöldözni kezdett

Andrew Wilson, az Electronic Arts vezére hivatalos közleményben jelentette be, hogy a történtek miatt úgy döntöttek,, és egyelőre még nem tudják, hogy mi lesz a tervezet eseménysorozat aktuális évadával a későbbiekben.Wilson a közleményben kiemelte, hogy az egész vállalatot mélységesen megrendítették a történtek, hiszen ez az első alkalom, hogy a gamer közösségnek ilyen tragédiával kell szembesülnie, éppen ezért arra kérte rajongókat, hogy ezekben a nehéz időkben tartsanak össze és segítsék egymást.Az EA határozottan szeretné folytatni a jövőben a Madden Classic versenysorozatot, azonban jelenleg azzal foglalatoskodnak, hogy partnereik és csapataik közbenjárásával szigorítsanak a biztonsági feltételeken, hogy soha még csak hasonló se történhessen a jövőben.A legfrissebb információk szerint egyébiránt a lövöldözést egy David Katz nevű 24 éves férfi követte el, akit, erős gyógyszereket szedett, így teljességgel érthetetlen, hogy miként juthatott fegyverhez, illetve hogyan vihette azt be magával az eseményre, ahol önmagán kívül két ártatlan játékost, a 28 éves Taylor "SpotmePlzzz" Robertson-t és a mindössze 22 éves Elijah "Trueboy" Clayton-t is meggyilkolta.