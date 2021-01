A Lovecraft Country alkotója állt rendezőként a 2018-as Tomb Raider mozifilm folytatása mögé

Nagy változások körvonalazódnak a soron következő Tomb Raider mozifilm kapcsán, melyről annyi már eddig is biztos volt, hogy Alicia Vikander lesz a főszereplője, azonban most megtudtuk, hogy ki lesz a mű rendezője.

A Deadline információja szerint a film a Lovecraft Country showrunnereként megismert Misha Green kezében landolt, aki, aki mellett Graham King és Elizabezh Cantillion is segítenek neki, mint producerek.Mint ismert, a legelső Alicia Vikanderrel készült Tomb Raider mozifilmet egy norvég alkotó, Roar Uthaug hozta tető alá, óriási népszerűséget ért el, így most kifejezetten nagy a nyomás, hogy a folytatás is az előd nyomdokaiba tudjon lépni.