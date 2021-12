A The Lord of the Rings - Gollum szerepelni fog az idei The Game Awardson

Az idei The Game Awards kifejezetten eseménydús lesz, hiszen nemcsak kiosztják az év legjobb játékainak díjait, még rengeteg nagy videojátékos bejelentés és előzetes fog helyet kapni, egy játéknak a show-n való részvételét már meg is erősítették.

A gyűrűk ura világa ugyan kitermelt a múltban nem egy stratégiai szoftvert, sőt még két akció-kalandjátékhoz is szerencsénk volt, a Shadow of Mordor, valamint a Shadow of War című etapokban, mégis kicsit kiaknázatlan a világa, például a Star Wars-hoz képest. Viszont érkezik egy merőben szokatlan játék az ismert fantasy univerzumban.Már egy ideje megmutatásra került egy új játék eme univerzumon belül, ahol a mindenki által ismert Gollum a főszereplő. A The Lord of the Rings - Gollum című produktumot már korábban elhalasztották 2022-re, és egy ideje nem kaptunk új kedvcsinálót belőle, azonban megerősítették, hogy