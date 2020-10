A lootról és a fejlődésről szól a Godfall legújabb trailere

A 2K csapata végre rittyentett egy olyan trailert, ami teljes mértékben arra fókuszál, ami mindenkit érdekel, mégpedig a fejlődési rendszerre valamint a lootálási szisztémára - az alábbiakban ezeket vehetjük szemügyre.

Abból fakadóan örülünk ennek az előzetesnek, hogy eredetileg looter slasherként harangozta be a stúdió a programot, most pedig végre láthatjuk is a gyakorlatban a kulcsfontosságú lootot, avagy hogy miért fogjuk gőzerővel tolni a fejlődést, miért fogunk szinteket lépni.Már csak abból fakadóan is ideje volt ennek a bemutatóvideónak, hogy kevesebb mint egy hónap van hátra a premierig, hiszen ekkor fog debütálni a Godfall PC-n és PS5-ön, ha minden a tervek szerint alakul. Most pedig a kérdéses előzetes:

