Hihetetlen módon terjeszkedik a kínai Tencent csapata, akikről most kiderült, hogy sikerült bevásárolniuk magukat a Dontnod Entertainment-be, ahol csak kisebbségi részesedést tudtak szerezni, de így is lesz szavuk a jövőre nézve.

A Gamesindustry.biz beszámolójából kiderült, hogy a Tencent 30 millió eurónyi részesedést vásárolt magának a Life is Strange fejlesztőiből, ami azt jelenti, hogy, amit természetesen nem ok nélkül engedett meg a vállalat.A Dontnod Entertainment ugyanis a jövőben szeretne saját kiadású termékekkel előállni, ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson, nagy szükségük volt alaptőkére, amit a Tencent tett most bele a vállalatba.